Accordo tra Toyota e Ipsia Corni

Dopo l‘Istituto bolognese ’Belluzzi-Fioravanti’, l’Ipsia ’F.Corni’ di Modena è il secondo istituto scolastico in Emilia Romagna che stipula un accordo con Toyota Motor Italia, diventando una Toyota Tech School, per rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro e sostenere l’orientamento formativo e la futura occupabilità degli studenti.

Il Toyota Tech School è l’evoluzione del pluridecennale protocollo di intesa tra Toyota Motor Italia ed il ministero dell’Istruzione e del Merito che risale al 1995 per formare giovani professionisti.

Fino ad oggi ha coinvolto oltre 15 mila giovani in 33 istituti, con molti di loro già impegnati in mansioni di tecnico specializzato, sia presso concessionarie Toyota e Lexus in Italia, sia in officine di altri marchi. Questo evidenzia ulteriormente il valore sociale del programma, dato che è stato pensato strutturalmente per andare oltre il solo ambito del brand. In particolare, il Toyota Tech School permetterà di arricchire la formazione tecnica degli studenti e, grazie ad esso, l’istituto di viale Tassoni vedrà le sue officine potenziate con attrezzature all’avanguardia e con una vettura ibrida che permetterà di acquisire competenze di indirizzo specifiche ed al passo con i tempi.

Nello specifico, il progetto interesserà il settore dell’automotive con particolare riguardo all’ibrido e all’elettrico in grande espansione negli ultimi anni. Tra le prime azioni di avvio del progetto, che vede come referente il professor Vincenzo Barbara, la partecipazione dei docenti dei laboratori tecnologici Dario Gamba e Francescantonio Palena al percorso di formazione organizzato in questi giorni a Roma presso la sede di Toyota Motor Italia. "La firma di questo accordo è un passo molto importante che contribuirà a far sì che il nostro Istituto", sottolinea la dirigente scolastica dell’Ipsia ’F.Corni’ Viviana Giacomini.