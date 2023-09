Accordo tra Windtre e Comune: "Con la localizzazione dei telefoni studio sui flussi turistici e veicolari"

Windtre è al fianco del Comune di Modena e partecipa, per il terzo anno consecutivo, allo ‘Smart Life Festival’, l’evento sulla cultura digitale.

Ieri ha avuto luogo un panel dedicato ai "data analytics" che possono essere di supporto alla mobilità e al turismo. L’azienda, infatti, si impegna ad affiancare le amministrazioni locali per lo sviluppo della transizione digitale e sostenibile, a progettare soluzioni innovative dedicate a cittadini e imprese locali, come la digitalizzazione dei processi decisionali in ambito turistico e di mobilità supportata dai servizi di Big Data Analytics, e i programmi di educazione digitale per lo sviluppo delle competenze tecnologiche.

In altre parole, attraverso la localizzazione delle schede Sim di Windtre collocate all’interno dei telefoni, si possono valutare i flussi di persone in determinati luoghi. Nel rispetto della privacy, di ogni Sim si conosce comunque sesso, età e provenienza del proprietario. Tre dati che sono interessanti, soprattutto per progettare soluzioni di marketing, di promozione per i turisti, di viabilità ed edilizia abitativa. Ovviamente l’analisi è tarata sulle Sim degli abbonati a Windtre (non si hanno quindi numeri assoluti), ma si possono ricavare comunque delle percentuali in proiezione che alla fine, così come è stato evidenziato da una prima prova svolta a Modena, coincidono con i dati reali rilevati con metodi "analogici".

I tecnici della Windtre hanno infatti analizzato i flussi di persone in centro città nei mesi di maggio e giugno, riuscendo a capire che il 25% dei visitatori proveniva dall’estero, soprattutto da Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Germania. Picchi di presenze si sono registrati nel corso degli eventi in centro, come Pagani Days e Motor Valley Festival.

In proiezione futura, si potrebbe arrivare a una visualizzazione dei flussi di persone in tempo reale, magari su una mappa cittadina digitale. Guardando al passato, un evento che richiama un numero di persone eccezionale, come il concerto di Vasco Rossi del Modena Park, potrebbe essere meglio organizzato con uno strumento digitale che comunica quante persone sono in arrivo e in che zone della città: questo può permettere di anticipare movimenti organizzativi com l’invio di polizia locale addetta al traffico o l’allargamento di parcheggi pubblici.

"I dati in nostro possesso – dice Luca Cardone, head of marketing entrerprise di Windtre – rappresentano un valore aggiunto e un facilitatore di politica proattiva per la vita del cittadino. I Comuni possono raccogliere ed elaborare dati su flussi turistici, intensità del traffico, pendolarismo, sicurezza e tanto altro. Se il Comune organizza un evento riesce a capire in tempo reale se hanno partecipato più uomini o più donne e qual è la loro età. E’ una tecnologia poco costosa, ma dalle grandi potenzialità per tutte le amministrazioni".

Roberto Grimaldi