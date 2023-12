Accusata di picchiare i figli. Assolta dopo sette anni

CASTELFRANCO

Quasi sette anni fa i figli, entrambi all’epoca dei fatti minorenni, la accusarono di averli maltrattati. Accuse legate anche a un periodo difficile di separazione tra i coniugi. La donna, una 50enne di Castelfranco, è finita poi a processo per il reato di abuso dei mezzi di correzione e ieri, dopo un lungo e sofferto processo, è stata assolta. In tutti questi anni, però, ha visto i figli in pochissime occasioni ed ora chiede soltanto di poter riprendere i rapporti con i suoi ragazzi, che oggi hanno 16 e 18 anni. La vicenda inizia appunto nel 2017, quando i bambini avevano undici e nove anni. I coniugi si erano separati nel 2014 e i minori erano stati collocati presso la madre. La donna si trovava in difficoltà economiche ed aveva subito anche il pignoramento della casa: in quel periodo di grande stress (come aveva spiegato in aula), a seguito di una discussione aveva percosso uno dei due figli, senza cagionargli alcuna lesione. I bambini, forse ‘suggestionati’ avevano però confidato al padre di essere stati picchiati più volte: da qui, nei confronti della donna, la denuncia per maltrattamenti. La perizia disposta dalla procura sui bambini, però, aveva rivelato come la ricostruzione effettuata dai minori non fosse attendibile. Il procedimento, però, era andato avanti con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione. Ieri mattina, dopo quasi sette anni la donna è stata assolta. L’imputata aveva ammesso quella singola percossa (che non ha avuto conseguenze fisiche) ma vi è stato per quel reato, percosse, un proscioglimento per particolare tenuità del fatto. La donna è uscita quindi dal processo, dopo quasi sette anni, completamente prosciolta. "La tragicità del fatto è che a partire da quel momento, nel 2017 la mia cliente non ha più visto in maniera libera i propri figli – spiega l’avvocato Marco Pellegrini. I ragazzi, oggi, non la vogliono più vedere: una tragedia nella tragedia". Gli incontri protetti, negli anni, sarebbero stati davvero pochissimi e ciò in cui spera la donna, assolta dopo tanto tempo, è di poter ricostruire il rapporto con i propri figli.