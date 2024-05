Accusati di tortura, processo a settembre

Si svolgerà il prossimo 16 settembre davanti al collegio il processo che vede imputati quattro membri della polizia locale di Sassuolo, due agenti e due assistenti, indagati dalla Procura di Modena per il reato di tortura a seguito di una presunta aggressione ai danni di un 41enne marocchino, residente a Viano, nel reggiano e ricoverato al Pronto Soccorso di Sassuolo.

Ieri, il processo inizialmente previsto al monocratico non si è svolto, essendosi il giudice dichiarato incompetente e rinviando quindi il procedimento dinanzi al collegio.

I fatti risalgono alla sera del 15 ottobre di due anni fa, quando l’uomo, di origine marocchina, era stato soccorso dalla Croce Rossa in via Regina Pacis a Sassuolo e trasferito in ospedale. Secondo chi era presente quella notte, ovvero gli operatori sanitari, gli imputati ‘riservarono’ al paziente un trattamento inumano, provocandogli acute sofferenze fisiche. "Nel momento in cui il mio cliente ha appreso i fatti così come riferiti, in sede di indagine, dai sanitari e poi da me, il mio assistito ha provato una profonda prostrazione, avvilimento, delusione, la parola giusta verso chi dovrebbe tutelare gli indifesi", dichiara l’avvocato della parte offesa, avvocato Caterina Arcuri. "La verità sarà quella giudiziaria: il mio assistito si è basato sulle dichiarazioni dei sanitari, aveva una glicemia a 28. Non siamo medici ma in quelle condizioni – sottolinea – non aveva forze. È rimasto choccato, deluso. Se emerge a processo quanto dichiarato dai sanitari, vuole giustizia".

"Non riesco a capacitarmi di come possano aver agito in quel modo nel momento in cui ero totalmente indifeso", afferma invece il 41enne. Ho ricordi confusi perché l’ipoglicemia ha comportato confusione mentale e vista annebbiata. Voglio giustizia e verità".

L’uomo era stato trovato a terra in stato confusionale, con accanto il motorino e il casco ancora addosso quella notte. I sanitari – vista la situazione poco chiara e delicata – avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine ma, secondo la Procura, l’intervento dei quattro agenti della polizia locale non era stato richiesto da nessun operatore sanitario in servizio al Pronto Soccorso, essendosi gli stessi presentati di loro iniziativa in ospedale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri a seguito della denuncia presentata dal Direttore Generale dell’Ospedale dí Sassuolo, su segnalazione inoltrata dal primario responsabile del Pronto soccorso, i quattro avrebbero aggredito il paziente, che era adagiato su una barella, in stato confusionale e in condizioni quindi di minorata difesa, a causa di una crisi ipoglicemica, incastrando le braccia dell’uomo nelle sponde laterali della barella. Gli avvocati difensori Tassi, Canuri, Tarquini, Manes e Guazzarini avevano chiesto per i loro assistiti sentenza di non luogo a procedere.

Valentina Reggiani