Accusato di 38 furti nelle abitazioni, condannato a 5 anni

Aveva commesso in concorso con altri complici almeno 38 furti in abitazione, tra il 2016 e il 2017 tra Carpi, Soliera, Mirandola, San Prospero e Modena città. Il suo obiettivo, così come quello dell’intera banda erano soprattutto i gioielli. Ieri mattina, nel processo con rito abbreviato è stato condannato a 5 anni di carcere e duemila euro di multa.

L’uomo, un albanese di 40 anni, in realtà risulta al momento irreperibile. Infatti era scappato una prima volta dai domiciliari e tre mesi fa si è dato definitivamente alla macchia. I colpi sono stati commessi appunto nell’arco di cinque mesi: l’uomo, insieme ad altri complici, di cui uno recentemente condannato a sei anni entrava dalle finestre delle abitazioni o dai balconi per poi ripulirle di oro e gioielli.

La banda faceva base a Pordenone dove, a seguito di lunghe indagini le forze dell’ordine avevano rinvenuto merce rubata in altre province d’Italia per un milione di euro. Nei 38 colpi in abitazione avvenuti nella nostra provincia, invece, l’imputato e gli altri malviventi avevano racimolato, oltre ai contanti, ben due chili di oro. Ieri per l’albanese è arrivata la condanna.

Stessa sorte poi ieri per un 30enne condannato a quattro anni di carcere, a fronte di una richiesta di cinque anni e quattro mesi avanzata dalla procura per una serie di furti e rapine commessi in città. Parliamo di due rapine, uno scippo ed un altro furto commessi tra maggio e giugno dello scorso anno in città nella maggior parte dei casi ai danni di donne anziane. Nei confronti del 30enne sono state riconosciute le generiche ed un trattamento sanzionatorio contenuto rispetto alle richieste della procura probabilmente a fronte del risarcimento offerto dall’imputato alle vittime, con relative querele rimesse. All’imputato sono stati concessi i domiciliari in comunità.

v.r.