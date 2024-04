Accusato di aver ucciso la madre. Al processo è battaglia di perizie

Scontro di perizie ieri in aula nell’ambito del processo contro Carlo Evangelisti, il 50enne accusato di aver ucciso la madre Milena Calanchi, 71 anni. Il delitto risale alla notte tra il 15 e il 16 novembre del 2021: il cadavere dell’anziana fu trovato all’interno della camera da letto, in una porzione di villetta al civico 122 di via Dei Manzini, zona Fratelli Rosselli dove madre e figlio vivevano. Erano state decine le chiamate, nei mesi precedenti, arrivate al centralino della polizia locale per continue liti tra madre e figlio, legate alla difficile convivenza. In aula dunque ieri è andato in scena il confronto tra il perito nominato dalla difesa, professor Barbieri dell’Università di Pavia e quello della procura, dottor Marinelli di Ferrara. La lettura che ha dato il consulente della difesa alla dinamica legata al decesso della donna è totalmente opposta a quella del pm.

Nel corso dell’intera mattina, esaminato prima dal difensore avvocato Ghini poi dalla dottoressa De Santis con un esame terminato intorno alle ore 13, il professor Barbieri ha infatti ribadito come a suo avviso le lesioni riportate dalla signora Calanchi (frattura di nove costole e lividi sulla schiena) fossero pienamente compatibili con una caduta del figlio avvenuta quella drammatica notte sul corpo della pensionata. (la donna fu trovata a terra, in camera da letto). Diversa l’opinione del consulente del pm, dottor Marinelli secondo il quale il numero di fratture era riconducibile ad una pluralità di colpi. Si è discusso molto anche della fragilità ossea della signora Calanchi (cioè se soffrisse di osteopenia o osteoporosi) e sulla forza che sarebbe stata necessaria a fratturare le costole della vittima. All’esito del lungo esame del professor Barbieri, anche su sollecitazione della difesa, avvocato Roberto Ghini il presidente della corte d’Assise ha disposto il confronto tra i due consulenti di parte. Subito dopo una breve pausa sono stati quindi messi a confronto i due periti: nessuno dei due ha cambiato opinione ed ognuno, con riferimento alla dinamica delle lesioni e alle cause di morte è rimasto sulla propria posizione.

Il processo è stato rinviato per la discussione del pm e della difesa al prossimo 9 maggio. Sarà quindi la Corte d’Assise, sempre che non disponga una ‘superperizia’, a valutare quale delle due ricostruzioni risulterà aderente alla realtà. L’imputato ha sempre sostenuto di essere caduto addosso alla madre nel corso di un litigio. "Sono soddisfatto dell’esito dell’udienza – commenta l’avvocato Ghini – il professor Barbieri ha fornito un aiuto importantissimo. La morte della signora Calanchi pare essere collegata più ad un accadimento fortuito che ad un gesto volontario". L’imputato, qualche ora il litigio e il presunto omicidio della madre, confidò all’amico in un bar quanto accaduto poco prima. Subito dopo fu arrestato dalla polizia per omicidio volontario.

Valentina Reggiani