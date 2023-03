"Accusato di stupro, finalmente assolto"

"E’ stata dura ma ce l’ho fatta: ho sempre sostenuto di essere innocente e, alla fine, sono stato assolto. Posso dire, però, che questa esperienza, il carcere, mi ha insegnato tantissimo: sono maturato". E’ uscito ieri alle 14 dal penitenziario Cantonale La Stampa dopo ben 17 mesi trascorsi in cella Leoluca Granata, 21 anni e l’adolescenza trascorsa a Maranello, con un passato come modello per diverse agenzie. Il giovane era stato condannato lo scorso anno a cinque anni di carcere per aver – secondo le indagini svolte dalla polizia - stuprato una coetanea insieme a due amici fraterni, anch’essi cresciuti a Modena e residenti a Lugano, dove si sarebbe consumata la violenza. I due amici erano stati invece condannati a ventisette e trenta mesi per atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. L’appello si è celebrato a Locarno, davanti alla seconda corte e il giudizio di primo grado è stato capovolto. Il giovane modello è stato però condannato a sette mesi di carcere per aver girato un video durante il rapporto sessuale con la ragazza al pari dell’amico mentre il terzo è stato prosciolto da tutte le accuse. L’episodio risale al 26 settembre del 2021 a Lugano, dove Leoluca, rimasto dai genitori a Maranello fino a 17 anni per poi trasferirsi per lavoro a Milano, si era recato per raggiungere i due amici e coetanei. I tre avevano trascorso la serata in una discoteca di Lugano e all’alba avevano incontrato la giovane 20enne che aveva perso l’autobus. In base a quanto emerse dagli accertamenti, la ragazza accettò di unirsi al gruppo di amici e di entrare nel loro appartamento ma - secondo la presunta vittima, una volta in casa i tre l’avrebbero obbligata a ripetuti rapporti sessuali contro la sua volontà e ciò sarebbe capitato anche la mattina, quando l’ex modello l’avrebbe costretta a subire ancora. Granata, però, si era sempre proclamato innocente sostenendo di aver avuto con la giovane un rapporto consenziente e di averne avuto un secondo la mattina seguente, nonostante la giovane avesse fatto presente che ‘si era fatto tardi’. La pubblica accusa aveva chiesto ben 11 anni e otto mesi di carcere in appello ma per l’ex modello è arrivata l’assoluzione. "Posso dire che siamo maturati tutti e tre: prima mi sentivo grande e non lo ero. Ho conosciuto tante belle persone in carcere – racconta l’ex modello - ed è stata un’esperienza grande: ho comunque imparato tantissimo e sicuramente non finirò mai più in una situazione del genere. Per un po’ resterò con la famiglia, poi risentirò il mio manager per riuscire a fare ciò che amo, tornare nella moda".

Valentina Reggiani