Accusato di stupro, non sarà processato

È finito in un’aula di tribunale a novant’anni e con una delle accuse più gravi: violenza sessuale. Ieri l’anziano è stato prosciolto dalle accuse: infatti, secondo i consulenti, non era in grado di sostenere il processo. La vicenda risale al luglio del 2021, a Sestola. Secondo le accuse l’uomo sarebbe entrato nel monolocale al piano terra, concesso in locazione ad una conoscente per l’estate, una pensionata 70enne per poi molestarla sessualmente. In base a quanto ricostruito, il 90enne su richiesta della moglie era andato a chiudere i garage e, passando davanti all’appartamento della signora, si era fermato poiché la pensionata lo aveva fermato per raccontargli che durante la giornata si era spaventata dopo essersi persa. L’anziano a quel punto si sarebbe detto dispiaciuto, dopo di che avrebbe iniziato a fare avances esplicite, alle quali la 70enne si sarebbe sottratta. A quel punto l’imputato l’avrebbe spinta dentro casa e molestata sessualmente. L’avvocato dell’anziano, Francesco Giordani del foro di Bologna in merito all’esito dell’udienza afferma: "Dal primo momento in cui ho potuto valutare le carte, ho avvertito la presenza di qualcosa di profondamente controverso, sia nella narrativa offerta dalla querelante che nella volontà della Procura di processare il mio assistito, soggetto ultra ottantenne, incensurato e con una nota condizione clinica già compromessa". Sia prima che dopo l’episodio, ovvero dal 2020 all’imputato era stato diagnosticato un progressivo deterioramento psichico. Il giudice aveva disposto una perizia, al fine di stabilirne l’eventuale pericolosità sociale e valutare in tal caso una misura di sicurezza che, vista la sentenza, non sarà appunto applicata. Nel corso della prima udienza l’Udi, Unione donne italiane, si era costituita parte civile. "L’imputato non può andare a processo perché ora sarebbe incapace di difendersi a causa della demenza che, però, all’epoca dei fatti non gli avrebbe impedito di aggredire la donna. Ma alla signora che, con coraggio, ha denunciato, che cosa resta?". Forse, giusto quel cartello in tribunale dismesso con la vecchia scritta "La giustizia è uguale per tutti".

Valentina Reggiani