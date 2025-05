"Accuse pesanti, ora si faccia chiarezza"

Esprime tutto il suo sconcerto e la sua disapprovazione, la sindaca di Soliera, Caterina Bagni, a fronte della notizia relativa a una scuola d’infanzia del suo comune, una notizia che sicuramente creerà discussioni in paese anche nei prossimi giorni. "Ho appreso da poco la notizia e sono sconvolta – ha affermato la sindaca subito dopo essere stata informata di quanto accaduto –. È anche difficile trovare le parole a fronte di notizie che mai si vorrebbero sentire. Le accuse sono pesantissime ed è inaccettabile quello che è successo. Il mio auspicio, per il quale mi batterò molto – ha proseguito Caterina Bagni – è che vengano fatte immediatamente tutte le verifiche e i controlli del caso, sotto ogni aspetto e che siano poste in essere tutte le azioni disciplinari e anche organizzative della scuola. La priorità adesso è realizzare tutte le misure per garantire la massima sicurezza e la tranquillità ai bambini e le bambine che stanno per terminare l’anno scolastico e anche alle loro famiglie. L’amministrazione comunale è a disposizione, manifestando la vicinanza ai più piccoli e ai genitori. Faremo tutto quanto è in nostro potere per ripristinare la serenità della comunità". Tutti i cittadini di Soliera, e non solo, sono sconvolti a fronte della notizia dei maltrattamenti ad opera delle due maestre. m.s.c.