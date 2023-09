Acetaia Giusti sbarca in Corea: "Un mercato molto importante"

L’Acetaia Giusti ha aperto le porte della sua prima boutique all’estero, in Corea del Sud, uno dei mercati più potenziali per l’azienda che qui ha già una filiale diretta e sta investendo sul fronte commerciale e marketing con risultati in costante crescita, registrando un +20% nel 2022. A ospitare il corner monomarca a Seul è uno dei prestigiosi Department Store di Lotte, il principale attore retail in Corea con un fatturato di oltre 10 miliardi di euro, che per la prima volta nella sua storia ha concesso a una realtà food estera di avere uno spazio esclusivo all’interno dei suoi negozi. "Siamo orgogliosi di questa apertura in un mercato per noi importante come quello asiatico e con consumatori molto sensibili alla qualità del prodotto e al valore di marca - commenta Claudio Stefani – E’ è un passo fondamentale nella valorizzazione del nostro marchio".