Aceto balsamico, due scienziati del cibo in visita a Castelfranco Emilia

Da sx: Davide Cassi e Harold McGee in visita all’Acetaia Gambigliani Zoccoli

Castelfranco Emilia (modena), 1 Febbraio 2023 - Visita d’eccezione oggi a casa di Mario Gambigliani Zoccoli, presidente del Consorzio Produttori Antiche Acetaie. Harold McGee e Davide Cassi, due scienziati del cibo che hanno rivoluzionato il mondo della gastronomia dando un impulso determinante alla cucina molecolare, hanno fatto visita infatti all’Acetaia Gambigliani Zoccoli di Gaggio di Piano, frazione di Castelfranco Emilia. Qui hanno avuto modo di vedere da vicino le batterie di botti collocate sottotetto e di confrontarsi con Giorgio Gambigliani Zoccoli dell’omonima acetaia.

L’incontro è stato propiziato da una richiesta dello scienziato americano e di Davide Cassi, docente di Fisica della Materia presso l’Università di Parma, dove ha fondato e tuttora dirige il Laboratorio di Fisica Gastronomica e lo spin-off Future Cooking Lab.

McGee e Cassi negli anni hanno instaurato un’importante intesa umana e professionale; per questo motivo stanno trascorrendo qualche giorno insieme con lo scopo di studiare alcune delle produzioni gastronomiche tipiche del territorio. Da sottolineare che per il divulgatore scientifico statunitense famoso nel mondo per il libro “On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen”, si è trattato della prima visita in assoluto in Emilia-Romagna, nonostante in “Nose Dive”, la sua opera più recente dedicata interamente agli aromi del cibo, più volte abbia parlato di aceto balsamico.

“Per noi - ha sottolineato Mario Gambigliani Zoccoli, presidente del Consorzio Produttori Antiche Acetaie - è un’occasione eccezionale per comprendere quali forme di collaborazione si potrebbero mettere in campo unendo la tradizione, alla quale siamo indissolubilmente legati e di cui ci sentiamo custodi, con l’esperienza di due scienziati che, attraverso la loro rigorosa ricerca e i loro approfonditi studi, hanno introdotto nuovi elementi di conoscenza e valutazione”.