Aceto Balsamico e Arena: "Un’alleanza che rafforza prodotti tipici e turismo"

Nella giornata di ieri, nelle sale di rappresentanza del Comune, l’Arena di Verona e la città di Modena, con ospite il sindaco Massimo Mezzetti e il Consorzio per l’Aceto Balsamico Tradizionale Dop hanno celebrato il loro gemellaggio con un concerto tenuto da giovani promesse della musica e della lirica. Da anni, infatti, in Arena è presente l’oro nero modenese e l’Arena è legata a Modena. L’istituzione ieri è stata rappresentata dalla direttrice e a sua volta soprano Cecilia Gasdia. "Sono felice di essere a Modena perché è una città che mi ha dato molto e dove mi sono esibita con passione insieme a Luciano Pavarotti e Mirella Freni – racconta Gasdia – Ed è una città legata a Verona non solo per l’autostrada del Brennero, chi da fuori viene a Verona passa da Modena, ma anche dalla musica e soprattutto dalla passione messa in quello che si fa". Presente nel ristorante stellato (24 posti a sera) in Arena, con invito a visitare le acetaie per chi prenota un posto online (400 mila spettatori l’anno), l’aceto è anche legato alla lirica sponsorizzando borse di studio per le giovani promesse del canto. "Per fare il balsamico occorrono anni di passione, costanza e impegno. Così come per fare un artista – commenta il Gran Maestro Maurizio Fini – Costanza e impegno che sono una caratteristica dei modenesi che per condire un’insalata ci mettono 25 anni". Commento puntualizzato dal sindaco Mezzetti: "In realtà l’aceto va bene su tante cose, dal gelato alle fragole. È un simbolo della nostra tradizione e un emblema dell’eccellenza di Modena in tutto il mondo. É anche, soprattutto, lavoro, con una filiera che coinvolge numerose famiglie".

Parlando di lavoro, sindaco e consorzieria sono concordi nel ringraziare gli appassionati e i volontari che contribuiscono a tenere viva la tradizione dell’aceto balsamico a Modena, e a ringraziare le dipendenti delle sale del comune per aver aiutato a portare in sala di rappresentanza un pianoforte, provato immediatamente da Cecilia Gasdia in attesa dell’incontro: "Non mi sono riuscita a tenere", commenta dopo lo ‘spettacolo’. Pianoforte che ha poi animato le sale dell’edificio con brani di Puccini, Verdi e Donizzetti, sotto le dita di Federica Cipolli, modenese, che ha accompagnato le giovani promesse -e conferme- Laura Fortino, Francesca Maionchi e Pierre Todorovitch. "Mosto buono, che promette bene", chiosa con un parallelismo il Gran Maestro Fini. All’incontro è seguita una visita all’acetaia comunale.