Aceto balsamico, i 10mila. Nakhl e Cordazzo al top

Torna a Spilamberto la grande corsa, con il primo ’10.000 dell’aceto balsamico’, gara fortemente voluta dall’amministrazione comunale con il sindaco Massimo Glielmi in testa, e con la collaborazione del museo e della consorteria, a suggello dell’unione fra sport e tradizione enogastronomica.

Triplo impegno per le truppe dei Modena Road Runners di Alberto Cattini, che hanno scelto di spostarsi da San Donnino dopo 11 anni e di offrire, grazie anche alla pol. S.Vito di Fabio Poggi ed all’Atl.Spilambertese di Davide Baratta, oltre che al circolo dipendenti Bper e Avis, una manifestazione completa. Si sono succedute infatti nella mattinata la non competitiva di 4 e 10 km. sul percorso natura, i 10.000 agonistici, corsa Fidal nazionale, e la gara per i giovanissimi, ultimi a partire. Il 10.000 del balsamico si è svolto su circuito cittadino da ripetere 5 volte. Si è subito staccato un sestetto, costituito da Abdelilah Ait Nakhli (MdS), Alessandro Pasquinucci (Fratellanza), Moslim Labouiti (Castenaso), Federico Mogetti (Alperia) e Riccardo Tamassia (Trevisatletica). Al terzo passaggio attaccano Ait Nakhli e Labouiti ma è il giovane della Mds a lanciare l’attacco definitivo all’ultimo giro.

Dietro reagisce solo Alessandro Pasquinucci ma in ritardo. Vince Ait Nakhli, coronando una stagione piena di soddisfazioni, in 31’ esatti. Pasquinucci è secondo a 24"; modenesi quindi i primi due arrivati. Terzo è Labouiti a 29". Ottima la prova di William Talleri, che conquista per i Modena Runners il 1° posto di categoria SM45 in 34’25"; un altro modenese, Fabio Neri, è primo fra gli SM55 per la Fratellanza. In campo femminile è un vero show della Fratellanza, che piazza 3 atlete ai primi tre posti: in 34’43" (nuovo personal best sui 10.000) vince Giulia Cordazzo, che si è così migliorata in quest’anno su tutte le distanze. Dietro di lei Francesca Bertoni in 37’06" e Francesca Badiali in 38’15". Sempre per la Fratellanza la formiginese Sonia del Carlo conquista il 1° posto di categoria F50. Nella classifica delle 35 società presenti la Fratellanza precede il Modena Runners Club, la Podistica Correggio, Modena Atletica e Atletica MdS Panariagroup.

Più che buoni i numeri di questa prima edizione, anche considerate le numerose concomitanze: oltre 300 i non competitivi, 125 i giovani (fra cui molti bolognesi), 174 gli arrivati al 10.000 dell’aceto balsamico; un buon inizio, festeggiato anche da una giornata perfetta per correre..

Giuliano Macchitelli