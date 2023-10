Aceto balsamico, il premio a Tosi

È Silvano Tosi (nella foto) il vincitore del 14mo Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale Città di Maranello promosso dal comitato Maranello Tipico. Quello di Tosi è risultato il miglior aceto tra quelli prodotti a Maranello nell’ultimo anno, come da responso di una giuria composta dai maestri della Consorteria di Spilamberto che hanno valutato i prodotti dei 311 partecipanti. Le premiazioni si sono svolte nel fine settimana nell’ambito del Gran Premio del Gusto e, oltre a Tosi, hanno visto sul podio, al secondo posto, Fabio Boni e al terzo Sofia Franciosi. Dal quarto all’ottavo posto si sono invece classificati, rispettivamente, Pietro Ferrari, Marco Prandini, Franco Gibellini, Vanna Pini e Pierangelo Caprara. Dagli altri comuni della provincia hanno partecipato 125 acetaie: spiccano, tra le tante produzioni consegnate ai ‘maestri’, i campioni di Melissa Ferroni (formiginese, prima classificata tra i non residenti), di Mauro Pietrosemoli (sassolese, secondo posto per lui) e di Marco Montanari, da Castelvetro, terzo classificato. Per gli aceti invecchiati nelle botti di ginepro, prima in classifica Luisa Pozzi.