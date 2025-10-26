Aceto balsamico . Sulla rotatoria svetta la bottiglia di Giugiaro ‘firmata’ da Carnevali

Una nuova opera del pittore e scultore modenese Erio Carnevali, la terza in ordine di tempo, accoglie da ieri mattina le persone che raggiungono o lasciano il capoluogo. L’opera, "La natura paziente", è posizionata al centro della rotonda tra via Emilia Ovest e via Virgilio ed è stata commissionata dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP - come ha ricordato il suo presidente Enrico Corsini – in coincidenza con i 25 anni dall’ottenimento da parte dell’Unione Europea della Denominazione di Origine Protetta. L’installazione raffigura l’iconica bottiglia disegnata da Giorgetto Giugiaro nel 1987, unica e distintiva dell’autenticità del prezioso Balsamico, eccellenza modenese e garanzia del prodotto.

"Abbiamo pensato di collocarla in questa via – ha spiegato Corsini - perché la via Emilia è una via storica che parte da Piacenza e arriva a Rimini. Attraversa la Regione, ma attraversa anche tutti i prodotti dopici dell’Emilia-Romagna e pertanto abbiamo voluto lasciare una testimonianza, ovviamente per i modenesi, ma in modo particolare per quelli che continuano a fare la via Emilia nei loro spostamenti. L’opera rappresenta un connubio tra arte e territorio ed è un gesto di riconoscenza verso Modena e la sua storia. È un simbolo che unisce arte e identità produttiva, rinnovando il legame profondo tra l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP e la cultura del nostro territorio. La bottiglia ideata da Giorgetto Giugiaro è un’icona che va oltre il prodotto: è il segno di una comunità che ha saputo trasformare la propria tradizione in eccellenza riconosciuta nel mondo".

Alla cerimonia di disvelamento del monumento ha partecipato anche l’assessore alle Attività produttive del Comune di Modena Paolo Zanca, secondo il quale "ancora una volta stiamo coniugando una cosa straordinaria, l’aceto balsamico di Modena, con un’espressione artistica". La struttura è alta quasi 4 metri e larga 140 centimetri ed è composta esattamente di 215 lamine di cristallo indurito, dove tra una lamina e l’altra c’è uno spazio. "Ho identificato nella piccola lamina – dice Carnevali - l’amina del prodotto e nello spazio che trapassa la struttura il tempo e la storia del prodotto. Per questo abbiamo creato un ambiente vicino alla realtà, soprattutto alla qualità e bellezza e alla preziosità dell’aceto balsamico".

"Il risultato atteso – conferma Carnevali - è quello di valorizzare gli aspetti latenti: spostare l’attenzione del visitatore dall’oggetto, da come lo vede a come lo valuta, passando da un concetto mentale al reale, la rappresentazione di un prodotto puro, trasparente esente da sofisticazioni e rispettoso della sua lunga storia e collocato in un habitat naturale, contornato da 420 piantine di Verbena, essenza delle api e delle farfalle". L’illuminazione interna all’opera ed orientata al cielo contribuiranno a rendere ancora più fluorescente la proiezione serale di questa opera, sul cui tappo è collocata una telecamera a 360° a guardia di intrusioni.

Alberto Greco