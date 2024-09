Aceto Balsamico tradizionale. Gara tra 23 Batterie d’eccellenza. En plein per il Gran Maestro Fini

Nella Casa Museo Enzo Ferrari, tra le ’Rosse’ che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale, venerdì hanno sfilato i produttori di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP che hanno partecipato alla prima edizione del Concorso ’Batterie d’Eccellenza’, organizzato dal Consorzio

tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena in collaborazione con la Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto.

La serata è stata condotta da Francesca Romano Barberini alla presenza dello chef Igles Corelli che ha raccontato il suo rapporto con il prezioso condimento.

Sui numerosi campioni di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP selezionati dalla giuria di esperti, sono risultati idonei ben 23 campioni, di cui 5 hanno conquistato la medaglia di platino e 18 la medaglia d’oro.

Il primo Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP da batterie storiche in classifica con un punteggio di 100 su 100 è l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena del Gran Maestro della Consorteria Maurizio Fini – San Geminiano, a seguire con due medaglie di platino l’acetaia di Mirco Casari, poi Tenuta del Cigno di Massimo Malpighi e ’Roggiani e Spallanzani’.

Le 18 Medaglie d’Oro sono state assegnate a San Geminiano, Tenuta del Cigno, La Rugiada (2) Sarti Maria, La Ca’ del Non (2), Leonardo Giacobazzi (2), Real Balsamico, Ampergola (2), Acetaia di Giorgio, Fattorie Giacobazzi, Ferrari Giuseppe, Piretti Omer, Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Aula Mater.

"L’aceto balsamico Tradizionale di Modena DOP – ha affermato Enrico Corsini, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena – è prodotto da secoli in una serie di botticelle di legno detta batteria, partendo da solo mosto di uva cotto secondo una procedura che è unica al mondo. Insieme al balsamico anche la batteria, come sua unità produttiva, migliora nel tempo il suo livello qualitativo. Con questo concorso, celebrato nel tempio delle ’Rosse’ – conclude Corsini – oltre a mettere in evidenza due delle eccellenze che hanno reso celebre la città di Modena, la Ferrari e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, abbiamo voluto dare valore al metodo di produzione, unico al mondo, fatto di storia, cultura, pazienza e saper fare dei nostri produttori".