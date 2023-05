Aceto, nasce ’Terre del Balsamico’ "I consorzi di tutela fanno squadra"

di Paolo Tomassone

Parlare di passo storico per un prodotto dalla tradizione plurisecolare può sembrare fuori posto. Però così lo definiscono i protagonisti, cioè i due consorzi di tutela dell’aceto balsamico, vale a dire quello tradizionale Dop e quello Igp, che hanno formalizzato un nuovo progetto per valorizzare l’oro nero di Modena. Si chiama ‘Le Terre del Balsamico’, un vero e proprio consorzio di secondo grado, che punta - per ora - a svolgere insieme attività di comunicazione ed eventi. Ma che non pone limiti per il futuro: "Lavoriamo insieme, non è detto che non si possa arrivare anche a un consorzio unico per le due eccellenze, come è già avvenuto per altri prodotti" dice Enrico Corsini, presidente del consorzio di tutela Aceto balsamico tradizionale di Modena. Ieri c’è stata la firma dal notaio, ma da tempo i due consorzi hanno mosso i primi passi con l’obiettivo di arrivare a formalizzare impegni precisi, come ricorda la presidente del consorzio tutela Aceto balsamico di Modena, Mariangela Grosoli: "È stato un percorso complicato iniziato tanti anni fa, durante il quale non sempre i produttori sono riusciti a comprendersi per meglio affrontare gli attacchi al balsamico. Di strada ne abbiamo fatta parecchia, siamo cresciuti, maturati e cambiati. E insieme abbiamo deciso di creare una struttura vera e propria, di mettere una pietra fissa per dire ‘si lavora insieme’".

Lo statuto prevede che i due consorzi avranno una gestione condivisa del budget previsto per le attività promozionali e istituzionali, non ancora quantificabili: "Ogni anno i soci decideranno che cifra fornire all’associazione a seconda delle iniziative e dei bandi a cui parteciperà. Nel primo anno - spiega il direttore Federico De Simoni - partiremo con un importo inferiore a 100mila euro che potrà crescere già nel 2024 a seconda dei bandi nazionali e dei progetti comunitari a cui decideremo di candidarci". Oltre a Corsini e Grosoli, che ricopriranno le cariche di presidente e vicepresidente, faranno parte del consiglio di amministrazione altri quattro componenti dei rispettivi consorzi. Dell’importanza di "fare rete per poter incidere di più a livello mondiale e avere un effetto moltiplicatore" è convinto il consigliere Massimo Malpighi.

"Tre quarti del nome lo abbiamo in comune - aggiunge Michele Montanari - e abbiamo una radice forte che è Modena. È quindi fondamentale che questi prodotti vadano di pari passo a portare il nome della nostra città. Non dovranno lavorare solo affiancati, ma in fila, l’uno che tira l’altro, come Coppi e Bartali". Fino a poco tempo fa "ognuno era convinto di essere il migliore produttore e di avere il migliore prodotto - aggiunge Leonardo Giacobazzi -. Ora dobbiamo superare questa videione per lavorare insieme. Saremo bravissimi a capire le reciproche esigenze per meglio promuovere il prodotto nel mondo".