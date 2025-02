Aceto, nuovo disciplinare. Più peso alla parola Modena e nuova categoria ’Riserva’

Sono entrate in vigore alcune importanti novità per il disciplinare di produzione dell’Aceto Balsamico di Modena Igp. Il Consorzio di tutela "è soddisfatto" per il passaggio storico che introduce, oltre ad alcuni miglioramenti regolamentari, una nuova categoria di Aceto Balsamico di Modena individuato con l’espressione significati di ’Riserva’.

"Le modifiche al disciplinare di produzione dell’Aceto Balsamico di Modena Igp rappresentano un ulteriore passo per garantire la qualità e la tutela del nostro prodotto, simbolo di eccellenza e tradizione. "L’Aceto Balsamico di Modena Igp – commenta Mariangela Grosoli, presidente del Consorzio – non è solo un prodotto alimentare, ma un patrimonio culturale e un segno distintivo del nostro territorio. Il nostro impegno è quello di salvaguardare questa identità, proteggendo i consumatori e rafforzando la nostra posizione sui mercati internazionali. Queste modifiche sono il risultato di un lavoro lungo e condiviso, volto a garantire che ogni goccia di Aceto Balsamico rispetti i più alti standard di qualità e continui a raccontare la storia di un territorio unico al mondo. La nostra missione è quella di preservare e promuovere l’autenticità del nostro prodotto, proteggendo il consumatore e il nostro patrimonio culturale".

Questi cambiamenti, frutto di un lavoro approfondito e condiviso con le istituzioni e gli operatori del settore, sono stati concepiti per rafforzare la tutela dell’Igp e migliorare la percezione di uno dei prodotti più rappresentativi dell’eccellenza gastronomica italiana.

Le principali modifiche al disciplinare includono una revisione generale del disciplinare, un aggiornamento nei principi in materia di etichettatura e l’introduzione della categoria ’Riserva’ per i prodotti invecchiati oltre 5 anni. In particolare, il testo del disciplinare di produzione è stato sottoposto a una revisione complessiva per garantire una normativa più chiara, completa e facilmente interpretabile. Questo aggiornamento ha l’obiettivo di semplificare la lettura delle regole, migliorare la gestione e la tracciabilità del prodotto, e rendere più facile l’applicazione delle norme da parte degli operatori del settore.

Sono stati introdotti nuovi principi per l’etichettatura, con l’obiettivo di valorizzare il toponimo Modena, sottolineando la provenienza e la tradizione di un prodotto che affonda le sue radici in questa terra. L’etichettatura rivisitata tutela i consumatori contro l’uso di espressioni ambigue che rischiano di minare la garanzia di trasparenza.

Con l’introduzione di queste modifiche, il Consorzio conferma il proprio impegno a garantire la qualità e la protezione dell’Aceto Balsamico di Modena Igp, continuando a tutelare la sua autenticità e il legame con Modena e la sua storia. Un passo fondamentale per consolidare la reputazione del prodotto, rendendolo ancora più riconoscibile e apprezzato in tutto il mondo.

