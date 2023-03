Acqua, le falle della rete idrica "Un report preciso sulle perdite"

In un’epoca in cui per la siccità di fiumi, laghi e la scarsità di piogge ogni goccia di acqua persa è da considerarsi uno spreco, leggere all’indomani della Giornata mondiale dell’acqua che – secondo Istat – Modena disperde il 36,7% di quella immessa in rete (7 milioni di metri cubi) è fonte di preoccupazione. "È certamente un problema il fatto che le stime relative alle perdite della rete – afferma Davide Ferraresi di Legambiente Modena - siano così elevate, ma è altrettanto problematica l’assenza di misurazioni puntuali per tutti i punti di prelievo: da quelli relativi agli usi civili a tutti i prelievi per gli ambiti produttivi, compreso quello agricolo. E’ essenziale prevedere la rilevazione puntuale dei quantitativi di acqua utilizzati. Non è accettabile, in una condizione come quella che si prospetta per il 2023 e per i prossimi anni, non avere un quadro preciso dello stato della rete di distribuzione dell’acqua. Questo vale sia per Modena, sia per qualsiasi altro contesto territoriale". In base a quanto riporta il Rapporto Ecosistema Urbano 2022 (relativo a dati del 2021 va precisato), curato da Legambiente, gli sprechi sono il risultato di una rete infrastrutturale nazionale obsoleta e poco efficiente: il 60% della...