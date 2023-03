Acqua, lotta allo spreco "Dispersione idrica, i dati allarmano ma la rete è efficiente"

di Valentina Beltrame "Scarsità di acqua dovuta alle condizioni meteorologiche, ma anche una rete idrica nella quale più di un terzo dell’acqua immessa viene persa. Questo non è accettabile". Carlo Alberto Rossi, segretario generale Lapam Confartigianato, illustra i dati dell’indagine Istat rielaborati dall’associazione all’indomani della giornata mondiale dell’acqua. Nel 2020, nei comuni capoluogo di provincia e città metropolitane dell’Emilia-Romagna, si è disperso il 29,9% dell’acqua immessa in rete (contro il 36,2% medio nazionale), ma quel che è peggio è che Modena supera la media nazionale. Dall’analisi dei dati pubblicati dall’Istat, sono oltre 7 i milioni di metri cubi di acqua che si perdono nel solo comune di Modena, il 36,7% dell’acqua immessa in rete: un dato che fa della nostra provincia la terza peggiore in regione dietro a Parma e Ferrara. Numeri che danno il senso di una emergenza che va affrontata in fretta. "È proprio così – riprende Rossi – anche perché l’indagine che abbiamo portato avanti sottolinea come siano tante, sulle 2000 unità, le imprese sul nostro territorio provinciale che hanno bisogno di acqua per produrre. Al di là dell’agricoltura, infatti, sono una decina i comparti manifatturieri che hanno molto bisogno di acqua per poter produrre". L’agricoltura è il...