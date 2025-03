Acqua rossa nel canale. Scatta la denuncia

L’acqua di un insolito colore rosso in un tratto del Canale Muzza, nel territorio del Comune di Castelfranco Emilia, ha fatto scattare una denuncia ai carabinieri forestali da parte della consigliera comunale di San Cesario sul Panaro Sabina Piccinini.

"Giovedì verso le 18 – ha denunciato la stessa consigliera - le acque del Canale Muzza nel territorio comunale di Castelfranco Emilia, nel tratto compreso fra il piccolo ponte sulla Provinciale n. 14 e il Parco "Marktredwitz", apparivano di un colore rosso/marrone che però, stranamente, si presentava solo a valle del ponte dove era ben evidente anche uno scarico di acque presumibilmente reflue. A monte, in direzione del Parco Ca’ Ranuzza, la condizione del Canale Muzza risultava apparentemente normale. Ritenendo la colorazione rossastra delle acque del Canale Muzza decisamente anomala e non comprendendo la ragione per cui tale fenomeno si presentasse solo a valle del ponte sulla Provinciale n. 14 – ha proseguito Piccinini - la sottoscritta ha inviato una segnalazione al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Modena, chiedendo un intervento affinché venga accertato se lo scarico presso il Parco "Marktredwitz" risulti autorizzato, la provenienza e la composizione chimico-biologica delle acque di colorazione rossastra, a garanzia del rispetto della normativa vigente per la tutela delle acque".

La denuncia di Piccinini sulla colorazione insolita delle acque del canale Muzza, circostanziata anche da materiale fotografico, è solo l’ultima di un’ormai lunga serie che la stessa consigliera ha portato avanti negli anni sul fronte dell’inquinamento delle acque superficiali del territorio, fiume Panaro compreso. Su questo specifico episodio, attualmente, l’amministrazione comunale di Castelfranco ha preferito non intervenire.

