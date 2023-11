Acquasantiera del ’600 recuperata dopo il furto

La festa del Patrono per la comunità di San Prospero quest’anno assume il significato del ritrovamento di uno dei segni che concorrono al rafforzamento della propria identità. C’è, infatti, questo dietro alla consegna ieri mattina da parte del Comando Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di una acquasantiera del Seicento appartenente alla chiesa del "Santissimo Nome di Maria" di Staggia. Tanti si sono stretti attorno al parroco, don Aldo Pellacani, al vicario generale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, mons. Giuliano Gazzetti, e al sindaco Sauro Borghi per salutare il momento in cui il Comandante del Nucleo Carabinieri TPC di Bologna, Tenente Colonnello Giuseppe De Gori, ha riconsegnato questa opera che, dopo poco più di 4 anni dal suo trafugamento, fa ritorno a casa. I ladri, approfittando della situazione di incuria in cui si trovava, tra il 14 e il 15 ottobre 2019 recavano un ulteriore sfregio alla chiesa, violando una delle testimonianze che si era salvata, recando offesa alla memoria dei parrocchiani. L’acquasantiera a fusto in marmo rosso di Verona, alta 119 cm per 70 di diametro, realizzata da anonimo scultore veronese nella seconda metà del XVII secolo, scolpita a tutto tondo liscio con base a sezione triangolare scantonata con volute angolari, era stata recuperata dal Nucleo TPC di Bologna nel mese di giugno del 2022. Il suo recupero, facilitato dal fatto che l’opera era registrata nell’inventario storico dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola e catalogata dall’allora Soprintendenza per i beni artistici e storici di Modena e Reggio Emilia nel 1997, è stato il frutto di un accurata attività di indagine sviluppata dai Carabinieri TPC condotta attraverso i canali di commercializzazione illecita di beni culturali e il controllo delle piattaforme digitali che li hanno indirizzati verso un antiquario della provincia di Cuneo. Contestualmente il Nucleo TPC di Bologna aveva ricevuto un’analoga segnalazione da parte della Stazione Carabinieri di San Prospero, dopo che un cittadino del luogo, frequentatore e attento conoscitore dei beni d’arte presenti nella chiesa di Staggia, aveva riferito ai militari di aver rilevato sul web proprio la presenza dello stesso bene su cui forniva ulteriori particolari. E sulla base di questi riscontri, è avenuto il recupero dell’antica acquasantiera.

Alberto Greco