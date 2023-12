Acquista un ‘gratta e vinci’ con un bancomat appena rubato

Ha acquistato un gratta e vinci con un bancomat ma, quando due carabinieri liberi dal servizio hanno riconosciuto il suo volto, essendo un ‘soggetto’ conosciuto lo hanno fermato e sottoposto a controllo. L’intuito dei militari non li ha traditi: la carta, infatti, è risultata rubata poco prima ad una signora. L’uomo, un pregiudicato 42enne di Carpi è stato arrestato. L’episodio è avvenuto giovedì all’esterno di una tabaccheria di Carpi, dove il 42enne si era fermato per acquistare un "gratta e vinci" dall’apposito distributore automatico utilizzando una tessera bancomat. L’operazione non è appunto sfuggita allo sguardo attento di due Carabinieri liberi dal servizio che si trovavano all’interno della stessa tabaccheria e che ben conoscevano l’uomo per i suoi decorsi penali. Sottoposto al controllo, nel sospetto che quel bancomat non fosse di sua proprietà, il 42enne ha a quel punto fornito spiegazioni poco convincenti. Infatti, dagli accertamenti è emerso come il 42enne stesse utilizzando una tessera bancomat poco prima rubata, insieme al portafogli, ad una donna intenta a fare compere in un vicino supermercato. L’uomo, infatti, era riuscito a sfilarle dalla borsa, appesa al carrello della spesa il portafogli. Accompagnato in caserma per i dovuti accertamenti, il 42enne è stato trovato in possesso di altri oggetti custoditi dalla vittima nel portafogli ed è stato arrestato.