"Acquistati i disegni sulla martire Pedena"

In occasione dell’ultima edizione di Modenantiquaria, gli Amici delle Gallerie Estensi hanno comprato due disegni a penna e inchiostro su carta raffiguranti l’assassinio – suicido di Eleuterio Malagoli e Maria Regina Pedena. I fatti risalgono al 1827: un liutaio, nel tentativo di usare violenza alla giovane Maria Regina Pedena, ne provocò la morte. L’episodio è commemorato da un a lapide posta in via Donzi. "Siamo molto contenti di questa acquisizione – afferma Martina Bagnoli, Direttrice delle Gallerie Estensi – che ci permette di aggiungere un altro importante tassello alla tradizione figurativa ottocentesca di questo atroce episodio di cronaca. La storia di Maria Regina Pedena continua ad essere significativa anche ai giorni nostri poiché la violenza sulle donne non è purtroppo ancora un fatto del passato. Siamo molto grati all’associazione degli Amici per la loro lungimiranza e generosità".