"Acquisti online e offerte, ora l’attenzione rimanga alta"

Sono diversi i consigli di Confconsumatori in occasione dei saldi, compresi quelli inerenti alla modalità di pagamento ’Buy now, pay later’. "In questi giorni stiamo assistendo ad un vero e proprio bombardamento pubblicitario su tale modalità di pagamento – spiegano da Confconsumatori –. Si tratta di un finanziamento a breve termine di importo contenuto, con valutazione della richiesta di credito spesso in modo istantaneo, con il quale il consumatore fraziona il pagamento di un acquisto in un numero variabile di rate senza interessi. L’aumento della digitalizzazione dell’e-commerce ha favorito la forte crescita del ’Buy now, pay later’ i cui importi, secondo i dati diffusi da un recente report di Crif, la Centrale rischi di intermediazioni finanziarie, nel secondo trimestre del 2024 sono cresciuti del 133% rispetto al primo trimestre 2022. E più della metà degli utilizzatori ha sottoscritto almeno 2 contratti, mentre il 16% ne ha sottoscritti 5 o più. Occorre prestare la massima attenzione ai contratti in quanto, anche se senza interessi, possono essere previste commissioni per le modalità di pagamento o in caso di ritardo nei pagamenti. Da quest’ultimo punto di vista potrebbero essere previste anche penali e interessi di mora non irrisori".