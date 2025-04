"Acquitrini malsani vicino al centro sportivo"

È scontro sugli acquitrini in zona centro sportivo a San Cesario. Ad attaccare e a incalzare l’amministrazione comunale è il consigliere Mirco Zanoli, capogruppo della lista di opposizione Centrodestra per la Rinascita, che osserva: "Riteniamo potenzialmente molto pericolosa la situazione che si sta verificando nei pressi del centro sportivo di via Ghiarelle, soprattutto per quanto riguarda la salubrità della zona. Quest’area ha sempre registrato, anche in passato, la presenza di un laghetto di dimensioni contenute.

Da quando sono stati ultimati i lavori di costruzione della nuova tangenziale, tuttavia, questo fenomeno si è notevolmente acuito e, da qualche mese, si stanno formando veri e propri acquitrini, con risultati che ben si possono immaginare in vista della stagione estiva.

Tali paludi in una zona così frequentata come un centro sportivo, potrebbero rivelarsi molto pericolose soprattutto per la proliferazione di zanzare e di altri insetti potenzialmente dannosi per la salute umana.

Per questo motivo, abbiamo già inoltrato in questi giorni un esposto all’Ausl, affinché intervenga a effettuare i dovuti rilievi. Ma non solo: siamo intenzionati a portare la questione anche all’attenzione del consiglio comunale, visto che la cura del territorio e della salute dei cittadini sono diretta responsabilità dell’amministrazione comunale, che sembra non vedere cose evidenti come questa".

Immediata la replica del primo cittadino di San Cesario, Francesco Zuffi: "La situazione dell’acqua stagnante al centro sportivo è sotto grande attenzione da parte dell’Amministrazione e della struttura comunale, almeno da ottobre scorso quando abbiamo avuto i primi ristagni dovuti alle forti piogge. Insieme alla Provincia di Modena e agli altri enti stiamo studiando le modalità per intervenire in modo strutturale e definitivo, partendo da una valutazione della conformazione di tutta l’area nel suo complesso. Nell’attesa, sono stati presi alcuni accorgimenti per limitare la situazione in attesa della soluzione definitiva. Più che segnalare il problema, già noto, le segnalazioni delle opposizioni paiono quindi essere il solito tentativo di speculazione politica".

Marco Pederzoli