Acrobazie sui cieli di Pavullo e mondiali di volo a vela

Pavullo ombelico del mondo per un mese. La capitale del frignano si trasformerà in capitale internazionale dello sport e del turismo, grazie a due eventi che catalizzeranno l’attenzione degli appassionati del volo a vela e del volo acrobatico. Li accompagnano manifestazioni culturali, mostre, food, intrattenimento e quattro ruote. Dopo l’esperienza molto positiva dei campionati mondiali di volo a vela del 2019, l’Aero Club Pavullo quest’anno raddoppia. Dal 22 agosto al 2 settembre, l’aeroporto Paolucci ospiterà il campionato mondiale di volo a vela (Final Grand Prix 2023) che, come l’ha definito Roberto Gianaroli, presidente del locale Aero Club, organizzatore, "sarà la finale di tutti i mondiali. I migliori piloti del mondo saranno convocati dalla Federazione aeronautica internazionale, e sarà decretato il campione dei campioni". Dal 3 al 17 settembre il cielo di Pavullo sarà teatro anche di acrobazie mozzafiato. Vi si svolgerà la 22° edizione del campionato europeo di volo acrobatico che ritorna in Italia dopo 41 anni di assenza. I piloti avranno un quarto d’ora di tempo per dare il meglio di loro stessi e lo spettacolo andrà avanti per 8 o 9 ore al giorno. E mentre l’acrobatico si potrà ammirare nel cielo di Pavullo, per il volo a vela sarà creato un format televisivo, con studio in aeroporto, che seguirà gli alianti decollati dal Paolucci permettendo a tutti, anche da casa, di seguire la gara. "Pavullo e l’Emilia-Romagna si troveranno al centro di uno scenario inaspettato fino a qualche anno fa – ha affermato il presidente Gianaroli –. Ci troviamo di fronte a uno scenario completamente nuovo per il nostro territorio e per l’intero nostro Paese. Pavullo, con entrambi gli eventi, per un mese, sarà al centro dell’attenzione internazionale. Il territorio avrà una grande visibilità attraendo anche cittadini stranieri". "Questi eventi di portata internazionale rappresentano qualcosa di unico e avranno una ripercussione su tutto il territorio, saranno molto importanti per il turismo – ha detto l’on. Daniela Dondi (Fd’I), in rappresentanza del governo –. L’Appennino deve sfruttare le occasioni per essere rivitalizzato, non abbiamo solo il mese di luglio e agosto e la neve quando c’è. Il nostro Appennino si deve riprogrammare per rivedere le sue finalità". Quest’iniziativa dell’Aero Club Pavullo ha il sostegno di partner istituzionali, associazioni di categoria e imprenditori del territorio. Ricco il calendario dedicato all’intrattenimento e al commercio: il 27 e il 29 agosto il centro di Pavullo ospiterà mercatini e spettacoli fino a sera poi il 2 e 3 settembre Festa della Crescentina.

Per gli appassionati delle quattro ruote, il 10 settembre sarà possibile ammirare un’esposizione di Alfa Romeo storiche.

A Pavullo, il 10 settembre sarà protagonista anche la Marina Militare. E ancora, mostre a Palazzo Ducale, rivisitazioni storiche al Castello di Montecuccolo e l’8 settembre visita guidata per scoprire la Casa Museo Covili. Walter Bellisi