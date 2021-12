di Walter Bellisi È uno strano lungo ponte questo dell’Immacolata, cinque giorni durante i quali arriveranno senz’altro turisti in Appennino, attratti dalla neve e dall’apertura degli impianti del Cimone, ma negli alberghi le prenotazioni languono. Addirittura, a Sestola, molti hotel sono ancora chiusi e non hanno intenzione di aprire in questo weekend bianco. "Noi abbiamo tenuto chiuso perché c’era poca richiesta", ci ha risposto la signora dell’Hotel Nuovo Parco, struttura che si trova nel cuore di Sestola, in Corso Umberto I. E anche il vicino Hotel del Corso, aperto, è in...

di Walter Bellisi

È uno strano lungo ponte questo dell’Immacolata, cinque giorni durante i quali arriveranno senz’altro turisti in Appennino, attratti dalla neve e dall’apertura degli impianti del Cimone, ma negli alberghi le prenotazioni languono. Addirittura, a Sestola, molti hotel sono ancora chiusi e non hanno intenzione di aprire in questo weekend bianco. "Noi abbiamo tenuto chiuso perché c’era poca richiesta", ci ha risposto la signora dell’Hotel Nuovo Parco, struttura che si trova nel cuore di Sestola, in Corso Umberto I. E anche il vicino Hotel del Corso, aperto, è in attesa che arrivi qualche telefonata o email con la richiesta di pernottamenti. "Prenotazioni? Poche, quasi niente – dice il gestore Aurelio Marchioni -. Il ponte di cinque giorni troppo lungo? Ne abbiamo avuti anche in passato di 4 o 5 giorni e i clienti non mancavano. Anche con l’apertura degli impianti non si è messo nulla. Io sto parlando a livello di richieste di pernottamenti. Molti miei colleghi di Sestola hanno deciso di non aprire questo week end. C’è qualcosa che frena. Arriveranno senz’altro sciatori sul Cimone, ma pendolari". Stessa musica anche nell’altro versante che guarda il Cimone. Villa Clorè Hotel e Spa, bellissima struttura alberghiera che si trova a Lama Mocogno. "Il ponte dell’Immacolata non ci ha portato prenotazioni – conferma il gestore Luca Ricchi -. Questo non è un ponte, è una galleria. In un periodo come quello che stiamo vivendo non sono tante le persone che si concedono una vacanza di cinque giorni. Discorso diverso, invece, è per il periodo di capodanno: noi siamo pieni da due mesi. Avessimo avuto 50 camere in più le avremmo riempite".

A Fanano la situazione pare leggermente migliore anche perché, ad animare il paese ci ha pensato la manifestazione di ciclocross, seconda prova del Mastercross Emilia-Romagna, che si disputerà oggi al Campo Sportivo Sandro Pertini, e che ha visto impegnati gli atleti già da ieri con le prove libere di percorso. "Prenotazioni ne abbiamo avute – dice Matteo Baisi dell’Hotel Firenze di Fanano –. Abbiamo il ciclocross in questo week end, c’è un bel pienone. Se la festa dell’Immacolata fosse stata martedì invece di mercoledì avremmo fatto un bel ponte. Invece, accetto il week end, abbiamo qualche cliente che ha chiesto il pernottamento per una notte, massimo due. Noi, nonostante il Covid, stiamo continuando a fare investimenti, crediamo nel futuro. Stiamo facendo nuove camere e migliorie al centro benessere. Il 18 apriremo il pub all’interno dell’albergo. A Fanano ci saranno molte iniziative nel periodo natalizio con Stelle sulla neve per l’epifania: avremo molti nomi importanti".

Anche nei paesi non imbiancati dalla neve c’è molta calma nell’alberghiero. Per richiamare turisti puntano su iniziative natalizie. A Zocca, ad esempio, è entrata in funzione la pista per il pattinaggio sul ghiaccio, e Montese, oggi, dalle 15.30, arriverà in piazza Babbo Natale.