Ad Artesucarte la mostra di fotografie di Beppe Zagaglia

Domani, sabato 22 febbraio, alle ore 18, preso la galleria Artesucarte di via Fratelli Rosselli al civico 21, avrà luogo l’inaugurazione della mostra di fotografie del noto fotografo modenese Beppe Zagaglia. Il titolo della mostra sarà "Pariglia". Sarà possibile visitare l’esposizione da domani fino al 22 di marzo (dal lunedì al venerdì negli orari 9,30/12,30 e 15/19,30, il sabato 10,30/12,30 e 16,30/19). Per l’occasione, presenterà la mostra Giuliano Della Casa. In occasione delll’evento, il Laboratorio d’Arte Grafica di Modena ha realizzato una acquatinta originale in soli quindici esemplari esclusivi, con l’intervento pittorico di Beppe Zagaglia.