Adani celebra la moda Festa per svelare i nuovi look dell’estate

La Boutique di Adani, indiscusso tempio multibrand del lusso e importante punto di riferimento per una clientela internazionale, ha voluto svelare alla città i contenuti delle nuove collezioni primavera estate 2023, organizzando una festa dedicata.

I numerosi ospiti intervenuti hanno potuto cosi ammirare ed apprezzare i capi glamour dei più prestigiosi brands, condividendo un piacevole fashion drink che ha rallegrato la serata di giovedi nella sede della boutique, in piazza Mazzini.

Con l’occasione è stato presentato il nuovo spazio, chiuso dal momento della importante ristrutturazione della Boutique Donna, avvenuta nel secondo semestre 2021. Caratterizzato dalla luminosità e dallo stile contemporaneo, questo locale costituisce il perfetto show case per le tante griffes esposte. Le collezioni della primavera 2023 sono caratterizzate da un ritorno dei colori pastello, dall’assoluto nero per le serate, e da un quotidiano molto più sofisticato. Per quanto riguarda le cerimonie, Angela si è ispirata al mondo dei film degli anni ’50, dove erano presenti abiti estremamente scenografici che regalano oggi importanza all’occasione a cui si è invitati. Nelle scelte di acquisto non si è dimenticato di pensare ai momenti del tempo libero, del relax e dell’activewear, proponendo outfits facilmente indossabili insieme alle irrinunciabili sneakers. Ed è con questo costante impegno e passione che Angela e Amos Adani continuano a illuminare la città di Modena giorno dopo giorno, celebrando il mondo della moda in tutte le sue forme.