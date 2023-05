Addetti carico e scarico e un autista di camion

Il Centro per l’impiego di Vignola cerca per una azienda meccanica con sede a Castelvetro 3 addettie carico e scarico macchine utensili (Centri di lavoro e Foratrici). Sono requisiti indispensabili aver maturato esperienza nella mansione e il possesso della patente categoria B. Graditi, ma non indispensabili, un percorso formativo in ambito meccanico e la conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato e orario di lavoro organizzato a giornata e su 2 turni (6-13.3013.30-21) a rotazione settimanale. Domande entro 15052023. Inoltre, per conto di una Cooperativa agricola alimentare sempre di Castelvetro si cerca 1 autista di camion con patente C-CQC che svolga anche mansioni da magazziniere. Indispensabile essere automunitoa ed avere la patente C-CQC. Il lavoro prevede trasferte sia all’interno della regione Emilia-Romagna, sia in Veneto. Preferibile avere esperienza pregressa nella mansione. L’orario di lavoro si svolge su turni, da concordare. Domande entro 11052023.