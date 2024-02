Addetti manutenzione del sistema climatizzazione

A Maranello il Centro per l’Impiego di Sassuolo segnala che un’azienda del settore idraulico con sede a Maranello ricerca 2 manutentori/trici per impianti di climatizzazione. L’azienda fa presente che saranno prioritariamente considerate candidature di persone con esperienza in manutenzione ed assistenza impianti di climatizzazione invernale ed estiva. Le figure assunte dovranno svolgere anche attività di magazziniere. Il lavoro si svolgerà sia presso la sede aziendale che presso abitazioni e/o sedi dei clienti in provincia di Modena e quindi si dovranno effettuare uscite e/o trasferte. Sarà considerato preferibile il possesso titolo di studio di operatore termico ed anche il conseguimento del patentino F-Gas. Offerto un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno. Le domande su www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe