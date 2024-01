Addetto ai sopralluoghi per igiene e sicurezza

Il Centro per l’Impiego di Castelfranco ha ricevuto la segnalazione che uno Studio di servizi insediato nel territorio sta conducendo la ricerca di un addetto/a per effettuare sopralluoghi in materia di igiene degli alimenti e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I sopralluoghi riguarderanno

aziende clienti che sono dislocate in un ambito territoriale che esteso a Emilia-Romagna e Nord

Italia. Pertanto, si dovranno affrontare trasferte che possono essere giornaliere o anche essere

prolungate fino ad un periodo massimo di tre giorni, vale a dire due pernottamenti senza rientro.

I candidati interessati dovranno aver conseguito il diploma di scuola superiore. E’ altresì preferibile

che abbiano maturato una precedente esperienza nella mansione. Si richiede inoltre una buona

predisposizione al problem-solving e al contatto con il cliente. Le domande vanno inviate entro il giorno 12/01/2024 tramite il portale

www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it

o nell’app LavoroXTe.