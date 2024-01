Addetto al banco bar, pulizia e riordino sala

Il Centro per l’Impiego di Carpi informa che una importante realtà aziendale operante nel campo della ristorazione è alla ricerca 8 operatori/trici pluriservizi con esperienza, ma si valutano anche posizioni di candidati senza esperienza di età inferiore a 29 anni e quindi disponibili per un contratto di lavoro di apprendistato. Le persone da assumere si dovranno occupare di lavoro al banco bar, lavaggio, pulizia e riordino sala, stoccaggio merci (anche in cella frigorifera), relazione con la clientela, smaltimento rifiuti. Ai candidati/e è richiesto il possesso della patente categoria B e, preferibilmente, che abbiano conseguito un titolo di studio nel settore alberghiero. Alle persone interessate e selezionate verrà proposto un contratto di apprendistato se di età inferiore a 29 anni o a tempo determinato, con part time orizzontale su turni anche notturni. La sede di lavoro è Campogalliano. Le domande delle persone interessate vanno inviate entro il giorno 22/01/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe