Addetto al magazzino, preferibile esperienza

Il Centro per l’Impiego di Carpi ha ricevuto la segnalazione che un’azienda operante nel settore antincendio ha avviato la ricerca di un addetto/a al magazzino. Nella valutazione dei curricula sarà tenuto presente chi abbia maturato una precedente esperienza nella mansione. Il candidato/a dovrà essere in possesso della patente categoria B. A quanti hanno un’età inferiore a 29 anni si offre un contratto di apprendistato oppure si proporrà un contratto in somministrazione. L’orario di lavoro è a tempo pieno dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Sempre a Carpi si segnala che un’azienda locale ricerca un idraulico con esperienza o, se senza, disponibile a contratto di apprendistato. La risorsa si occuperà di installazione impianti termoidraulici. Gli strumenti che utilizzerà saranno: trapano, flessibile, pressatrice raccordi e filiera. Contratto di lavoro tempo pieno.