Addetto alla cucina in trattoria a Guiglia

Il Centro per l’Impiego di Vignola ha ricevuto la segnalazione che una Trattoria di Guiglia ricerca 1 aiuto cuoco/a. La persona da assumente si dovrà, in particolare, occupare della preparazione di piatti tipici che caratterizzano la cucina emiliano-romagnola, oltre che dedicarsi alla pulizia della medesima cucina. Chi si candida dovrà necessariamente possedere l’attestato HACCP (ex libretto sanitario) che certifica la formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, richiesto a opera nel settore. Inoltre, dovrà essere automunito/a. E’ altresì preferibile possedere una esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni che diventeranno requisito cui considerato prioritario ai fini della assunzione. Si offre un contrato a tempo determinato/intermittente con orario: mercoledì 11.00-16.00; giovedì-domenica 11.00-16.00 / 18.00-23.00. Le domande delle persone interessate e disponibili, che rispondono a queste caratteristiche, vanno inviate entro il giorno 15/02/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe