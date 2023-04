Addetto alla stampa e impiegato amministrativo

Il Centro per l’impiego di Carpi è alla ricerca di un addettoa alla stampa flessografica su buste in polietilene per azienda di Carpi. Sarà considerato preferibile un candidatoa in possesso di patente categoria B. Gli si offrirà un contratto di lavoro a tempo determinato con orario tempo pieno, su turni diurni. Domande fino al 2804023. Il Centro per l’Impiego di Carpi ricerca anche un impiegatoa amministrativoa dotato di una certa esperienza riguardo a contabilità clientifornitori, registrazione prima nota e anagrafiche clienti. La ricerca è svolta per conto di azienda del settore commercio di Carpi. Sarà considerato preferibile il conseguimento di un titolo di studio attinente alla mansione, una buona conoscenza della lingua inglese e francese. Richiesto uso pc e patente B. Contratto determinato, eventualmente trasformabile in contratto indeterminato, e con orario part time.