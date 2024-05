Addetto all’assemblaggio di schede elettroniche

Il Centro per l’Impiego di Mirandola ha raccolto la sollecitazione di una affermata e qualificata azienda di Cavezzo, che opera nel settore della progettazione e produzione di schede elettroniche, per condurre la ricerca di 1 addetto/a all’assemblaggio di schede elettroniche. Ai fini dell’assunzione si segnala che la ditta richiede che i candidati/e abbiano maturato una certa esperienza nella mansione per il lavoro che dovranno svolgere. Le persone interessate inoltre dovranno aver conseguito un diploma di scuola media superiore in ambito elettronico ed essere in possesso di patente di guida categoria B. Alla persona assunta verrà inizialmente proposto un contratto di lavoro a tempo determinato e con orario a tempo pieno eventualmente trasformabile, successivamente, in contratto a tempo indeterminato. I candidati/e interessati/e che rispondono ai requisiti richiesti dovranno inviare le domande entro il giorno 16/05/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe