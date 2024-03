Addetto alle mongolfiere per voli nei weekend

Il Centro per l’Impiego di Reggio Emilia segnala che una società di servizi turistici che organizza voli in mongolfiera ricerca aiutante addetto attrezzaggio di mongolfiere che sia in possesso della patente categoria B per lavoro attorno alla mongolfiera. Il lavoro tiene impegnato soprattutto nei week-end operando nelle zone di lavoro della provincia di Reggio Emilia, del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto. Ai candidati non è richiesto alcun particolare titolo di studio o esperienza nel settore, ma è indispensabile la disponibilità a sostenere lavoro fisico. Dopo l’allestimento, la persona assunta dovrà seguire in macchina la mongolfiera. I voli si effettuano in 3 ore di primo mattino e in 3 ore di pomeriggio dalle 18 nel periodo estivo, solitamente con partenza da Carpineti al mattino e da Reggio al pomeriggio. Si offre contratto intermittente o di apprendistato o con partita Iva in base alle caratteristiche del candidato. Le domande vanno inviate entro il giorno 12/03/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe