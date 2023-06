Addetto alle vendite nel settore salumi

Il Centro Impiego di Sassuolo per azienda operante nel settore commercio salumi cerca 1 addettoa alla vendita da impiegare in attività nel corso di mercati eo fiere. Al candidato è richiesta la disponibilità a lavorare anche di sabato e domenica. Preferibile che il candidatoa abbia maturato un’esperienza in ambito vendita. Si offre contratto a tempo determinato con orario su 4 giorni la settimana dalle 6 alle 13, da giovedì a domenica; offerta valida fino al 1906. Per azienda commerciale di Fiorano cerca 1 impiegatoa amministrativoa capace di svolgere movimenti contabili, adempimenti fiscali e redazione bilancio. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato e con orario a tempo pieno. Offerta valida fino al 1906. Candidature raccolte fino al 2106. Per candidarsi cliccare su invia candidatura su www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure contattare [email protected]