Addetto macchine utensili e installazione cancelli

Il Centro Impiego di Carpi informa che Alu Technology srl di Soliera ricerca un addettoa alle macchine utensili. La figura da assumere si dovrà occupare delle lavorazioni alle macchine utensili, nello specifico dovrà usare una sega a disco per il taglio dell’alluminio, un centro di lavoro CNC, il trapano a colonna oltre a piccoli montaggi manuali mediante rivettatrice pneumatica. Si richiede un minimo di esperienza in officina e per il periodo iniziale si offre affiancamento ad una figura esperta. Le domande vanno inviate entro il 27112023. Inoltre, si informa che Getec srl di Carpi ricerca un addettoa all’installazione di cancelli automatici, impianti antifurto e assistenza tecnica preferibilmente con esperienza. La mansione prevede l’utilizzo di utensili a mano ed elettrici: trapano, saldatrice, avvitatori a batteria, smerigliatrice, tassellatore. Contratto di lavoro a tempo determinato e orario tempo pieno. Le domande vanno inviate entro il 27112023. Le candidature vanno inoltrate tramite www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe