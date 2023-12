Addetto per la macelleria di un supermercato

Al Centro per l’Impiego di Vignola è stata segnalata la richiesta da parte del Supermercato Economy di Castelnuovo Rangone per la ricerca di 1 addettoa per la macelleria. I candidatie interessatie dovranno avere una certa esperienza e conoscenza del taglio delle carni e delle sue lavorazioni. Pertanto, sarà fondamentale possedere una esperienza pregressa nella mansione. Inoltre, i candidatie è bene siano automunitie e abbiano conseguito la licenza media. Tra i requisiti che completano il profilo indicato dal supermercato si segnala il fatto che i candidatie si distinguano per doti organizzative e capacità di sapere lavorare in squadra. A chi verrà assuntoa si offre un contratto di lavoro a tempo determinatoindeterminato con orario a tempo pieno. Le persone interessate e disponibili dovranno inviare le loro domande entro il giorno 08122023 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe