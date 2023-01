Addio a ‘baffo’ Silvano Bononcini, era una colonna del calcio pavullese

I pavullesi ‘doc’ lo ricorderanno sfrecciare con la sua Lambretta Innocenti verniciata a righe blu e nere, in onore della sua squadra del cuore, tanti anni fa per le strade del paese; i più giovani, per le esperienze nel mondo del calcio. Si è spento in ospedale, all’età di 84 anni, Silvano Bononcini, storica colonna di Pavullo. Sabato si sono tenuti i funerali in San Bartolomeo, e la salma riposa ora presso il cimitero di Monteobizzo. Estremamente conosciuto in paese, era socio della carrozzeria Modenese in via Marchiani, di fronte al supermercato Sigma, insieme a Ricci, Fogliani, ai fratelli Rossi e a Danilo Giovetti. ‘Baffo’ era il soprannome con il quale veniva chiamato. Sarà forse stato un caso che Silvano abitasse proprio alla ‘Fonda’, la culla del calcio pavullese. Per tanti anni, dopo aver giocato a livello locale, si era occupato di allenare diverse categorie giovanili, contribuendo fortemente alla costruzione del calcio pavullese e serramazzonese.

Riccardo Pugliese