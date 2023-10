Addio a Barbieri, politico e scrittore sulla Resistenza

La città dei Pico, ma anche San Felice e tanta parte dell’Area Nord piange la scomparsa di una delle sue figure più note, Nerino Barbieri (nella foto), personaggio politico di primo piano del Dopoguerra, avendo militato nelle file della Democrazia Cristiana, instancabile promotore di iniziative e, negli ultimi anni anche appassionato scrittore e storico tanto da legare indissolubilmente il suo nome al contributo cattolico nella Resistenza. Aveva 87 anni. "Personaggio eclettico – lo ricorda la moglie Maria Palumbo – sempre pronto a prodigarsi per gli altri". Era nato nel 1936 e aveva condotto i suoi studi in seminario, prima di rinunciare alla tonaca e intraprendere la professione di assicuratore. Per anni ha accompagnato e fatto da segretario a Ermanno Gorrieri, prima di dedicarsi alla vita del camionista. Fu tra i soci fondatori del CABM (Consorzio Autotrasportatori Bassa Modenese), un’attività che lo ha visto fino a 77 anni impegnato – sebbene saltuariamente – a fare consegne a bordo del suo camion anche fuori dall’Italia. E’ commosso il ricordo della moglie. "Ha avuto tante opportunità di lavoro – ricorda Maria – ma non ci si vedeva dietro una scrivania". Non si è però potuto sottrarre al lavoro sulla macchina da scrivere quando, maturata la pensione, si è dedicato a condurre ricerche storiche sugli uomini e le donne della Resistenza cattolica modenese, culminate nel volume "I giorni della Liberazione nella Bassa modenese" (Edizioni CDL, 2010). Vicinanza alla famiglia è stata espressa dal sindaco di Mirandola, Alberto Greco. "Esprimo le mie personali condoglianze alla moglie Maria e ai suoi cari per la scomparsa di un cittadino mirandolese, laborioso e interessato". I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30, presso il Duomo di Mirandola. Alberto Greco