Addio a ’Barilin’, anima della comunità

La sua voce era inconfondibile, tanto che i suoi aneddoti - raccontati en passant - lo avevano fatto diventare uno dei personaggi storici di Pavullo. ‘Barilín’ (soprannome con cui tutti conoscevano Bruno Rubbiani) si è spento mercoledì all’età di 85 anni e oggi, alle 14.30, nella chiesa di Monteobizzo saranno celebrati i funerali. A ricordarlo sono tantissimi pavullesi: "Sentiremo risuonare i tuoi discorsi assordanti in eterno, brinderemo alzando gli occhi, scintillando fuori dalle sabbie mobili alle quali siamo così assuefatti. Grazie Bruno per essere stato un pezzetto di noi", ha scritto commosso Umberto Santi del Goblin Pub. Cordoglio è espresso anche dal sindaco Davide Venturelli: "Spesso, all’udire la sua voce gracchiante, i ‘pavullesi doc’ si dividevano in due fazioni: chi si defilava temendo di essere il prossimo bersaglio di battute e comizi, e chi si accomodava a godersi la scena. I turisti, invece, rimanevano perlopiù increduli. Conserviamo nel cuore il ricordo di questo assai caratteristico pezzetto di Pavullo ‘paese’".

r.p.