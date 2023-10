Addio a Bavutti, amante di politica e volontariato a Formigine: cordoglio unanime

Unanime cordoglio, a Formigine, per la scomparsa di Stefano Bavutti. Ben conosciuto in città per il suo impegno in parrocchia e per la passione con cui si dedicava all’attività politica – era stato anche in consiglio comunale, capogruppo della lista civica ‘Per Cambiare’, per un mandato –, Bavutti aveva 55 anni. Diplomatosi geometra, era laureato in lettere e non aveva mai smesso di seguire le sue grandi passioni, ovvero il volontariato e la politica.

"È con grande commozione e dolore che vi avviso che purtroppo oggi pomeriggio è morto Stefano Bavutti dopo una breve e purtroppo fatale malattia. È stato per tutti noi della Lista un grande traino per molti anni e ha messo tante energie e capacità per portare rinnovamento e partecipazione positiva nella politica comunale", ha scritto il coordinatore della Lista Civica Per Cambiare Paolo Bigliardi e al cordoglio dei più si è unito anche il sindaco di Formigine Maria Costi, che lo ha ricordato come ‘amico generoso e prezioso di tanti’. I funerali, organizzati dalle onoranze funebri San Martino, sono in programma oggi, dalle 15, presso chiesa parrocchiale di Formigine da dove la salma proseguirà verso il cimitero cittadino, dove verrà tumulata: Bavutti lascia la moglie Marzia Pinelli, i figli Matteo, Francesco, Beatrice, il fratello Mauro.