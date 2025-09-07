Addio a Bernardi, presidente della Ciliegia Igp

Si è spento nelle prime ore di ieri all’età di 64 anni, dopo una malattia, lo spilambertese Andrea Bernardi, presidente del Consorzio Ciliegia di Vignola Igp e del Consorzio di tutela della ciliegia e della susina tipica di Vignola. Persona dai modi affabili e gentili, molto stimato all’interno delle varie componenti del Consorzio, Bernardi lascia la moglie Maria Rosa e tre figli: Edoardo, Luigi ed Elisabetta.

La sua lunga permanenza ai vertici del Consorzio – mai abbandonato neanche negli ultimi difficili mesi di vita - non è un caso e, a spiegare perché, è l’amico e direttore del Consorzio Ciliegia di Vignola Igp, Walter Monari, che ricorda: "Andrea era conosciuto e stimato da tutti per essere una persona molto equilibrata, un uomo che ha sempre cercato l’unità tra le varie componenti del Consorzio.

Iniziò a lavorare alla cooperativa Agra (poi Apofruit) – prosegue Monari – quindi approdò alla Monterè Essiccazione Frutta, dove ne divenne anche il direttore. Da una ventina d’anni era presidente del Consorzio di tutela della ciliegia e della susina tipica di Vignola, uno dei più antichi consorzi di produttori in Italia. Da circa tre anni, poi, a questo incarico aveva aggiunto anche la presidenza del Consorzio della Ciliegia di Vignola Igp, fortemente voluto in questo ruolo proprio per le sue indiscutibili qualità umane. Esprimo personalmente e a nome del Consorzio le più sentite condoglianze a tutti i familiari".

Dall’amministrazione comunale di Vignola ricordano che "ha vestito il suo ruolo di presidente con passione, capacità e preparazione".

Il sindaco di Spilamberto, Massimo Glielmi, aggiunge: "È una grande perdita per la nostra comunità la scomparsa di Andrea Monari. Con lui mi sono confrontato più volte e ho avuto modo di apprezzare la sua competenza sui temi dell’agroalimentare. Ricordo anche il suo grande impegno per la parrocchia. Era anche un ottimo nonno. Le più sentite condoglianze a tutti i familiari. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nel Duomo di Modena.

Marco Pederzoli