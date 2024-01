Addio a ‘Cannone’, storico coach di pallacanestro

Ci sono parole che da sole descrivono un personaggio. La voce tonante e un approccio irruento, ma sempre corretto, gli hanno valso per tutta la vita da sportivo pioniere del basket un soprannome che dice tutto: Cannone, sempre pronunciato in dialetto, ovvero Canaun. Se ne è andato a 88 anni Mario Masetti (lascia la moglie e un figlio), un personaggio unico nel suo genere che ha fatto la storia del basket a Castelfranco Emilia con qualche puntata nel calcio. Le esequie hanno avuto luogo ieri in forma privata alla presenza dei familiari. Ha giocato negli anni Cinquanta quando le palestre di paese erano poco più che capannoni attrezzati, ha allenato generazioni di ragazzi e ragazze, un suo richiamo con la voce rianimava gli atleti più sportivamente moribondi. La sua passione era il tiro in sospensione, quante volte lo ha urlato da bordocampo. Durante la partita lo temevano, ma era un leader a cui tutti volevano bene. Chi lo ha conosciuto come una delle colonne della Polisportiva Castelfranco non lo ha dimenticato, anche se da anni faceva vita ritirata. Leggere per credere i commenti di tanti ex ragazzi e ragazze apparsi sui social appena si è saputo che Canaun se ne era andato. Spiegava con toni sempre alti che la pallacanestro (e aveva ragione), è un gioco che abitua al senso di squadra. Nel 1955 lo squadrone della Polisportiva di cui faceva parte il giovane Mario Cannone vinse il campionato di Prima divisione piazzandosi poi al quinto posto nel successivo campionato di promozione: Allenatore Timpani, in squadra Magni, Scurani, Masetti Canaun, Filipetti, Ferrarini, Rocchi, Mazza e Balestri.A Castelfranco Mario Masetti ha guidato per anni un team femminile di basket trasformandolo in un gruppo talmente unito che ancora oggi vive di solida amicizia. Ultimo tiro in lunetta. Ciao Mario Cannone. b. b.