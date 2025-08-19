Addio a Capucci, progettista intellettuale

E’ scomparso all’età di 89 anni Giovanni Capucci, progettista, poeta, intellettuale, appassionato di architettura e design, scrittore e studioso. Le professioni, nella sua vita, sono state davvero tante perché tantissimi erano i suoi interessi.

Giovanni Capucci, per anni collaboratore del Carlino Modena con una interessantissima rubrica settimanale dedicata all’urbanistica, all’architettura e al territorio in generale, si è spento lunedì circondato dai suoi cari.

Nato nel 1936 a Pracchia di Pistoia, romagnolo per sangue, modenese per adozione e per legami familiari e professionali, negli ultimi anni della sua vita si era trasferito con la moglie Silvia a Fellicarolo, il paese delle felci, sotto il Monte Cimone. Per anni appunto ha curato la rubrica sulla pagina modenese del Resto del Carlino; nei suoi articoli proponeva riflessioni sui temi dell’urbanistica e del design, sul rapporto tra comunità e forme architettoniche, sulla montagna e sul problema dello spopolamento delle aree interne, sulle storie antiche dell’Appennino e sul dibattito culturale della città. Nei suoi scritti ha sempre immaginato un mondo che, grazie alla bellezza e alla cultura, potesse stimolare un cambiamento, mettendo sempre al centro l’uomo e la natura. Con la sua indole creativa e poliedrica, è stato promotore di visioni ampie, cercando di coinvolgere le forze più vitali della società. Numerose le pubblicazioni di poesia personali e antologiche.

Lo ricordano con affetto la moglie, i figli, i nipoti, le nuore, gli amici e i collaboratori oltre che i giornalisti e i fotografi della redazione modenese del Resto del Carlino. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa: Giovanni Capucci era davvero molto apprezzato in città ma non solo. Anche per il suo Appennino, negli ultimi anni, si è speso molto. Mancherà davvero a tutti.

Il funerale si svolgerà oggi nella la chiesa di Fellicarolo di Fanano alle ore 15.00.