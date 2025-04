Addio a Carletto Cervellati. Era la ‘voce’ del carnevale

Non c’era carnevale senza la sua voce, senza la sua allegria o le sue battute: "Benvenuti al carnevale della riviera della Bassa!", esclamava Carlo Cervellati, ‘storico’ commerciante finalese e per quasi 40 anni speaker e annunciatore ufficiale delle sfilate di carri allegorici, che si è spento giovedì mattina all’ospedale di Ferrara dove era ricoverato da qualche giorno. Aveva compiuto 90 anni lo scorso 7 febbraio, ma la sua verve e la sua simpatia erano sempre state quelle di un ragazzino.

Affabile e sorridente, Carlo Cervellati (detto Carletto) per molti anni ha gestito un noto negozio di abbigliamento e tessuti in centro a Finale, un’attività avviata già dal suo papà Leonardo detto Leone, e condotta insieme al fratello Bindo. In parallelo, Carletto ha dedicato tempo e passione al volontariato, soprattutto con il comitato Carnevale dei bambini che quasi 50 anni fa ha riattivato la tradizione dei corsi mascherati di febbraio. "Era instancabile e sempre disponibile, per 36 anni è stato il nostro annunciatore – lo ricorda Celso Malaguti, anima e ‘motore’ del carnevale finalese –. La sua contagiosa carica di simpatia e di entusiasmo hanno contribuito negli anni ai successi del nostro Carnevale dei bambini". Finalese doc, profondamente legato al suo paese, Cervellati scriveva anche racconti e poesia: qualche anno fa aveva pubblicato un suo libro di memorie, "A modo mio". Da qualche tempo Cervellati, insieme alla moglie Franca, si era trasferito a Ferrara per stare accanto alla figlia Anna, insegnante. "Ma il suo legame con Finale non è mai venuto meno – aggiunge Malaguti –. Anzi, Carlo mi aveva consegnato una sua poesia dedicata a Finale, chiedendomi di divulgare soltanto alla sua morte. Un desiderio che ora posso rivelare".

La notizia della scomparsa di Carlo Cervellati ha iniziato a circolare ieri a Finale, suscitando profonda commozione: anche l’amministrazione comunale, tramite un post sui canali social, ha voluto ricordarlo e ha espresso il proprio cordoglio. I funerali saranno celebrati venerdì 2 maggio alle 15.15 a Ferrara, nella chiesa di San Cristoforo alla Certosa: dopo la cremazione, le ceneri verranno collocate nel cimitero estense. Nell’arco dell’ultimo anno il Comitato carnevale di Finale ha perso due delle sue figure più iconiche: a fine dicembre, infatti, era venuto a mancare anche Renzo Silvestri che a lungo ha interpretato la maschera del Cavalier Burela, personaggio tipico finalese. Gli è stato dedicato un ricordo durante i corsi mascherati di febbraio.

Stefano Marchetti